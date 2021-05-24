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Dolu yağışı beyaza bürüdü. Şiddetli fırtına seralara zarar verdi, ağaçları devirdi

İHA

Dolu yağışı beyaza bürüdü. Şiddetli fırtına seralara zarar verdi, ağaçları devirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili yurdun farklı kesimleri yağış, şiddetli ve sağanak uyarıları yapılmıştı. Ardahan kent merkezinde sağanak yağış köylerde dolu olarak etkili oldu. Her yer bir anda beyaza büründü. Şiddetli fırtınanın yaşandığı Çataldere köyünde seralar zarar gördü, ağaçlar devrildi.
Ardahan'da sağanak ile başlayan yağmurun yerini doluya bırakması ile tüm arazi beyaza büründü. Yağış bir saat boyunca devam etti. Ardahan Çataldere köyünde ikamet eden Tayfur Kılıç, sağanak gök gürültülü yağış sonrası dolunun başlaması ile evinin önünün beyaza bürünmesini görünce telefonu ile dolu yağışını kayda aldı. Köyde etkili olan dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle seralar büyük zarar görürken ağaçlar yola devrildi. Ağaçları köylüler kendi imkanlarıyla yoldan kaldırdı.
Köy muhtarı Atanur Kılıç da ilkbahar da yağmur beklerden kar sürprizi ile karşılaştıklarını söyledi.

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