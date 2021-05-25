En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'da yasa dışı yollardan yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

Ardahan'da düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla ArdahanArdanuç kara yolunda yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi, 9 düzensiz göçmen ile birlikte suçüstü yakalandı. Ekipler, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakalayarak, Vilayet Göç Yönetimi Müdürlüğüne teslim etti.

Göçmenleri kaçak olarak yurda getirilmesine ilişkin yakalanan bir organizatör ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.