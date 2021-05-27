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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Meslek Yüksek Okulu'nda müdür değişimi

İHA

Çıldır Meslek Yüksek Okulu'nda müdür değişimi

Ardahan Üniversitesi Çıldır Meslek Yüksek Okulunda müdür değişimi yapıldı. Çıldır Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığından Müdürlüğe atanan Niyazi İpek’in görevi bırakması sonucu yerine Ardahan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı İhsan Kurtbaş atandı.
Bugün yapılan sade törenle Niyazi İpek, görevini İhsan Kurtbaş’a teslim etti.
ÇMYO da ki görevinden ayrılan İpek yapmış olduğu açıklamada, ‘’2016 yılından beri hasbel kader göreve geldik. Bu görevimizi iyi kötü yürüttük ama bundan sonra hem kariyerimizde hem de kişisel hayatımıza yeni bir aşama ile devam etmek için görevi devretme gibi bir talebimiz oldu. Rektör hocamızın çok kıymetli takdiri ile İhsan Hocam hem şahsen sevdiğim takdir edip hürmet duyduğum hem de akademik olarak çok güvenip itibar ettiğimiz bir büyüğümüz. Başarılar, kolaylıklar diliyorum. Bu bir bayrak yarışı ve değişimi. Biz bir noktaya taşıdık temennimiz İhsan hocamın da çok daha değerli bir noktaya taşımasıdır. Burada görev sürem boyunca Yüksekokulumuzdan ve bizden yardımlarını esirgemen Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi ile tüm değerli dostlara şükranlarımı sunuyorum. İhsan hocama tekrar hayırlı olsun diyor her zaman yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum’’ dedi.
ÇMYO da görevi teslim alan İhsan Kurtbaş ise yaptığı açıklamada, ‘’Ardahan Türkiye’yi Kafkasya ya ve Ortadoğu’ya bağlayan son nokta aynı zamanda Asya’ya kadar uzanan coğrafyanın da Avrupa Birliğine de giriş noktasıdır. Jeopolitik, Jeostrajetik, Jeoekonomik ve Jeopolitik yönünden kaynaklı olarak Üniversitemizde bu misyon üzerinden daha çok çalışmalara konumlanmış durumda. Çıldır Meslek Yüksek Okulumuzda Üniversitemizin serhat noktasını oluşturuyor. Hocamızın da ifade ettiği gibi bu bir bayrak değişimi ve yarışıdır. Biz hocamıza şimdiye kadar yapmış olduğu hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bu bayrak yarışından bayrağı bir adım daha öne taşımak için çaba sarf edeceğiz. Ben sayın Rektörümüzün teveccühünden dolayı zatıallerine çok teşekkür ediyorum. Meslek Yüksek Okulumuza hem Üniversitemize hem de ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ben bu yörenin çocuğu olmam münasebetiyle bölgenin ne kadar kadirşinas halkının olduğunu çok iyi biliyorum bizim sıkıntıya düştüğümüz zorlandığımız noktada tüm Ardahan halkının olduğu gibi Çıldır halkının da bize sonsuz destek vereceğini biliyorum. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyor herkese teşekkürlerimi sunuyorum ’’dedi.

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