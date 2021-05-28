Posof’a doğalgaz müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posof’a doğalgaz müjdesi

İHA

Posof’a doğalgaz müjdesi

Ardahan’ın Posof ilçesinde yıllardan beri beklenen doğalgaz müjdesi Ardahan Milletvekili Prof. Orhan Atalay tarafından verildi.
Yıllar öncesinden Posof’tan geçen Botaş Boru hattına rağmen Posof’a doğal gaz verilmedi. Türkiye ye ilk geçiş yeri olan Ardahan’ın Posof ilçesi doğal gaz umuduyla beklemesine rağmen nüfusun az olması ilgili firmalar tarafından kazançlı görülmediği için doğalgaz kullanımına başlanamamıştı.
Milletvekili Prof. Orhan Atalay Posof Türkgözü Sınır Kapısındaki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, ”Batıda ne varsa Doğu’da da o olacaktır” diyerek Posof un da doğalgaza kavuşması için gerekli kararın alındığının müjdesini verdi. Atalay Posof tan gidenlerin ata dede yurtlarına tekrar kavuşmaları için gerekenlerin yapılacağını belirtti. Atalay, “Ata dedelerimiz tüm zorluklara rağmen göğüs gererek buradan kaçmadılar. Bizde bu kaçanların geri gelmeleri için gerekenlerin yapılmasına çalışıyoruz” dedi.
Vatandaşlar ise karardan çok memnun olduklarını belirtiyorlar. Posoflular Ulgar Dağı tünelinin de tamamlanması ile serhat ilçe Posof’un yeniden eski günlerine kavuşacağını dile getirdiler.
Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ise doğalgaz kararının alındığını ancak alt yapı sistemlerinin yetersiz olduğu için biraz zaman alacağını belirtti. Su ve kanalizasyon sistemlerinin tamamen değişeceğini ve ilçe halkının en kısa sürede doğalgaz kullanmaya başlayacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıldır Meslek Yüksek Okulu'nda müdür değişimi
YEREL HABERLER Çıldır Meslek Yüksek Okulu'nda müdür değişimi
Ardahan'da kendiliğinden yetişen 10 bin 400 kök kenevir bitkisi imha edildi
YEREL HABERLER Ardahan'da kendiliğinden yetişen 10 bin 400 kök ...
Ardahan’da muhteşem Süper Ay manzarası
YEREL HABERLER Ardahan’da muhteşem Süper Ay manzarası
Yayla evinde çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Yayla evinde çıkan yangın korkuttu