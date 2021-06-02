Aktaş Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu

Rusya ve Kazakistan için tır geçiş evrakı olan dozvola kotası tır kuyruklarına sebep oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, son bir haftadır ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'ndan Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Rusya ve Kazakistan'a gitmek isteyen tırlar başta olmak üzere dozvola belgesi sıkıntısı yaşandığını aktaran Demirci, "Sınır kapımızda yaklaşık bir haftadır tır yoğunluğu yaşanıyor. Bunun sebebi dozvola dediğimiz belge. Yani tırların transit geçiş belgesi. Bu belgede kotası dolan ülkeler var. Bu tırlar da yeniden geçiş belgesi anlaşmasının yapılmasını bekliyorlar. Başka türlü bir ülkeden başka bir ülkeye transit yük taşımacılığı yapılamıyor."

Demirci, sorunun giderilmesi için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.