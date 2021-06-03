Ardahan'ın yükseklerine haziran karı

ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Posof ilçesi ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki Arsiyan ve Ilgar dağlarının zirvesine, haziran ayında kar yağdı.
Ardahan Posof'ta, dün etkili olan yağışlı havanın ardından gece yüksek kesimlere kar yağdı. Hava sıcaklığının düşmesiyle deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Arsiyan Dağı ile 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı´nın zirvesi, beyaza büründü. Bölgede yaşayanlar, Posof ve Şavşat arasındaki dağlara daha önce de haziranda kar yağdığını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez
2021-06-03 09:51:08
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