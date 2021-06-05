Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi

İHA

Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi tanıtım programı düzenlendi

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen “Ata Tohumları, Bu Topraklarda ki Geçmişimiz ve Geleceğimizdir Projesi” kapsamında Ardahan ilinde 13 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kavılca buğdayının yeniden ekimi yapılarak üretime kazandırılması dolayısıyla proje tanıtım programı düzenlendi.
Çıldır ilçesi Aşıkşenlik Mahallesinde düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ayşe Ayşin Işıkgece, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Ardahan protokol üyeleri, kurum müdürleri, kavılca buğdayına alım garantisi sunan UNO firmasının yetkilileri ve kavılca buğdayı üreticileri katıldı.
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, programda yaptığı konuşmada, mevcut projelerle bölgelerin kıymetlendiğini, söz konusu ürün zenginliğinin üretici için de çok kıymetli olduğunu belirterek, "Bu ürünlerin pazara giden yolda hak ettiği değeri bulaması çok önemli. Ürünün katma değeri daha fazla olması ve çiftçilerimizin yaptıkları emeklerin karşılığını alması için farklı mesafeler almamız gerekir. İşimizi daha yukarıya çekmemiz gerektiğini hep gördüm. Bu bölgede birçok zenginliğin yanında Kavılca buğdayımız da gelecek kuşaklara aktarılması ve pazarda değerini mutlaka daha farklı bulması gereken bir ürün. Bu buğday türünü genç kuşaklara aktarmanın gayretindeyiz. Burada çıkan buğdayın ekmeği, Türkiye'deki her sofranın misafiri olacak. Tam da yapmak istediğimiz bu işte. Bu misafirlik buradaki emeğin değer bulması açısından çok kıymetli. Bu projenin bir kere içinde bir ata tohumu başlığı var, bu çok önemli. Bu birçok zenginliği içeren bir projedir. Pandemi nedeniyle bu tür projelerin kıymetini bir kez daha anladık. Bu tür projelerle bio çeşitliliğimiz koruyalım” dedi.
Vali Hüseyin Öner ise yaptığı konuşmada, “Ata Tohumları, Bu Topraklardaki Geçmişimiz ve Geleceğimizdir” projesi ile yerel tohumları çiftçilerimizle buluşturmanın son derece önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
“İlimizin ön plana çıkan hayvansal üretim potansiyeli ve değerleri ile birlikte bitkisel üretim alanında da yenilikler oluşturma ve çiftçilerimizi yönlendirme gayretindeyiz. Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde besin değeri yüksek yerel çeşitlere duyulan ilginin daha fazla artması, toprağın, suyun ve erişilebilir temiz gıdanın ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Ata tohum Kavılca buğdayının anavatanı olan Ardahan Çıldır ve Kars Arpaçay İlçelerinde atalık kavılcaların yeniden toprakla buluşturularak kavılca üretimi açısından havza özelliği oluşturan iki serhat şehrimizde, Ata Tohumu Kavılcanın koruma altına alınması ve üretim alanlarının arttırılması amacıyla hayata geçirilen “Ata Tohumları, Bu Topraklardaki Geçmişimiz ve Geleceğimizdir” projesi ile yerel tohumları çiftçilerimizle buluşturmak son derece önemlidir. Proje kapsamında 2500 dekarlık alanda 720 ton ilave Kavılca üretilmesi planlanmaktadır. Üretilecek olan kavılcalarımız için UNO firması tarafından alım garantisi verilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından desteklenen bu projenin ilimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”
Konuşmaların ardından kavılca buğdayına alım garantisi veren UNO firması yetkilileriyle Dijital Tarım Pazarı protokolü imzalandı.
Yöresel aşık söyleşileri ve halk oyunları gösterilerinin ardından kavılca buğdayı ekili tarlalara bakıldı ve tarlaların başında bereket duası yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak avlanan balıklar nehre bırakıldı
YEREL HABERLER Kaçak avlanan balıklar nehre bırakıldı
Posof’ta yağmur duası edildi kurban kesildi
YEREL HABERLER Posof’ta yağmur duası edildi kurban kesildi
Posof Tekstil Atölyesi Posof’a istihdam katkısı sağlıyor Fabrikada çalışacak işçi bulunamıyor
YEREL HABERLER Posof Tekstil Atölyesi Posof’a istihdam katkısı ...
Ardahan'ın yükseklerine haziran karı
YEREL HABERLER Ardahan'ın yükseklerine haziran karı
Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor
YEREL HABERLER Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu ...