Ormanı didik didik temizlediler

Ardahan'da doğada yürüyüş yapmak için bir araya gelen Ardahan Valisi, sporcular ve öğrenciler, yürüyüşün ardından piknikçilerin çöpleriyle kirlettiği Çamlıçatak ormanının etrafını elleriyle temizledi.

Ardahan Çevre ev Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle örnek bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Ardahan Valisi Hüseyin öner, protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte vatandaşlar Çamlıçatak ormanlık alanında, doğa yürüyüşü ve spor yaparak güne başladı. Sporun ardından ellerine çöp poşetlerini alan katılımcılar, piknikçilerin gazabına uğrayan ve oldukça pislenen ormanlık alanının çevresini didik didik temizledi.

Etkinlikte konuşan Vali Hüseyin Öner, çevrenin korunmasının çok önemli olduğunu, bu bilinci genç kuşaklar aktarmak istediklerini söyledi.

Bu etkinlik ile çevrenin önemine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Öner, şunları kaydetti:

"Çevre hayatımızın vazgeçilmesi. Bu nedenle çevreyi ihmal edemeyiz. İhmal edilen çevre bize olumsuz dönüyor. Çevremiz git gide önem kazanıyor. Bunun farkında olmamız lazım. Bunun için bizimde ugün bir farkındalık oluşturmak için buradayız."

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