Posof’ta LGS heyecanı

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Ardahan’ın Posof ilçesinde Lise Giriş Sınavı (LGS) korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı.

Geçen yıl 110 öğrencinin katıldığı LGS’ye bu yıl Posof’ta 48 öğrenci katıldı. Sınav, Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi, Halitpaşa Yatılı Bölge Okulu ve Süngülü Okulunda yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenciler içeride ter dökerken velilerde dışarıda heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü.

Tüm kurallara uyularak yapılan birinci oturumdan sonra araya çıkan öğrencilere öğlen yemeği ikram edildi.

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