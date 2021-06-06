Ardahan'da yıldırımın çarptığı 18 yaşındaki genç, öldü

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde, yıldırımın çarptığı Faruk Avcı (18) hayatını kaybetti.
Göle ilçesine bağlı Sürügüden köyü kırsalında hayvanları otlatan Faruk Avcı'nın üzerine yıldırım düştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Avcı kurtarılamadı. Avcı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Göle Devlet Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2021-06-06 15:09:21
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