Ardahan'da çatıları uçuran hortum kamerada

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,(DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde evlerin çatısınının uçmasına neden olan hortum, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
İlçeye bağlı Çardaklı köyünde saat 15.30 sıralarında hortum meydana geldi. Bulutlardan aşağı uzanan hortum köydeki üç ev ile 10 samanlığın çatısını uçurdu. Can kaybının yaşanmadığı hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bazı vatandaşlar, hortum anını korku filmlerine benzeterek, ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettiklerini söyledi.
AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Dinçer AKTEMUR
2021-06-06 17:44:58
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.