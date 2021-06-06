Ardahan'da çatıları uçuran hortum kamerada



Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,(DHA)ARDAHAN'ın Göle ilçesinde evlerin çatısınının uçmasına neden olan hortum, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

İlçeye bağlı Çardaklı köyünde saat 15.30 sıralarında hortum meydana geldi. Bulutlardan aşağı uzanan hortum köydeki üç ev ile 10 samanlığın çatısını uçurdu. Can kaybının yaşanmadığı hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bazı vatandaşlar, hortum anını korku filmlerine benzeterek, ilk kez böyle bir şeye tanıklık ettiklerini söyledi.

AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Göle Dinçer AKTEMUR

2021-06-06 17:44:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.