Posof’ta yağmur sevinci

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Ardahan’ın Posof ilçesinde yağmur sevinci yaşandı.

Mevsimlerin tamamen değiştiği serhat ilçe Posof'ta kuraklık nedeniyle geçtiğimiz hafta yağmur duasının ardından bugün yağan yağmur çiftçileri sevince boğdu.

Haziran ayı ile başlayan sıcaklıkla kuraklığın artması endişeye neden oldu. Bugün sabah saatlerinden itibaren yağan yağmur doğanın yeniden canlanmasına neden olurken, çiftçiler yağan yağmurla birlikte mahsulün yeniden yeşillendiğini dile getirdiler.

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