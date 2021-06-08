Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Ardahan'da yürütülen Sıfır Atık Kampanyasının bir parçası olarak geri dönüşüm malzeme ve materyallerinden elde edilen 'Geri Dönüşüm Ürünleri Sergisi'nin açılışı yapıldı. Milli Egemenlik Parkında açılan serginin açılışını yapan Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, daha sonra beraberindeki protokol üyeleri ve kurum müdürleriyle birlikte sergiyi gezdiler.

Toplanan atık malzemelerden elde edilen çeşitli ürünleri inceleyen Vali ve eşi Öner, ürünlerin her birinin büyük önem ve anlam taşıdığını ifade etti.

Vali Hüseyin Öner şunları söyledi: “Türkiye genelinde yürütülmekte olan 'Sıfır Atık Kampanyası'nı ilimizde Emine Erdoğan Hanımefendi adına eşim Zehra Mine Öner Hanımefendi yürütmekte. Birkaç aydır kurum müdürü eşlerimizin destekleri, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün çalışanlarının gayretleriyle yapılan çalışmaların sonucunu bu sergiyi bizlerle, vatandaşlarla buluşturdular. Geri dönüşüm, atıkları değerlendirmek, enerji ve kaynak tasarrufu demek, çöp miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek demek. Geri dönüşüm, ülkemizin ekonomisine katkı yapmak, döviz tasarrufu demek. Mesela kâğıtların geri dönüşümü ile hava kirliliğinin, su kirliliğinin önlenmesi, su kullanımında tasarruf, ağaç ve orman tasarrufu, korunması demek. Özetle geri dönüşüm, çevreyi korumak demek. Çevreyi korumak bence artık bir vatandaşlık ödevi konumunda önemlidir. Ben ilimizde bu duyarlılığı dile getirme, toplumda bilinç ve hassasiyet oluşturma anlamında da önemli bir çalışma olan bugünkü Geri Dönüşüm Sergisinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.”

Zehra Mine Öner ise Sıfır Atık projesini devam ettireceklerini belirterek katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

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