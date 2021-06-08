Çiftçiler kuraklık endişesiyle şimdiden saman depolamaya başladı Tonu bin 400 TL’den satılan saman kısa sürede tüketildi

Ardahan’ın Posof ilçesinde kuraklık endişesi nedeniyle vatandaşlar hayvanların kış yiyeceklerini şimdiden almaya başladı.

Karadeniz ikliminin yaşandığı Ardahan’ın Posof ilçesinde her taraf ağaçlar ve değişik bitki örtüsüne sahip olmasına rağmen yaşanan kuraklık hayat standartlarını da değiştirdi. Geçtiğimiz yıllarda Ağustos ve Eylül aylarında başlayan kış hazırlıkları kuraklık endişesiyle şimdi başladı. Yağan yağmurla beraber çayırlar canlansa da vatandaşlar her ihtimale karşı hayvanların kış yiyeceklerini şimdiden almaya başladı.

Güneydoğu illerinden tırlarla getirilen samanlar Posof'ta adeta kapışılıyor. Çuvallara doldurulmuş samanlar tonu bin 400 liradan satılıyor.

Sürekli göçten dolayı nüfusu azalan Posof'ta ilçeye bağlı 49 köyü olmasına rağmen Posof'ta kalan nüfus ise 6 bin 400’e kadar düştü.

Saman alan çiftçiler, kuraklık nedeniyle endişe duydukları için şimdiden saman tedariği yaptıklarını belirtiyorlar.

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