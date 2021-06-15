Başkan Vural'dan Türk Kızılayı kuruluş yıldönümü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Vural'dan Türk Kızılayı kuruluş yıldönümü mesajı

İHA

Başkan Vural'dan Türk Kızılayı kuruluş yıldönümü mesajı

Türk Kızılay Çıldır Koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, Kızılay´ın kuruluşunun 153. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vural, mesajında, Türk Kızılayı´nın dünyanın sayılı yardım kuruluşları arasında olduğunu ve yardımseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini belirtti.
Vural Türk Kızılayı´nın 153. Yıl dönümü münasebetiyle yayınlamış olduğu mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bölgesinin en büyük, dünyanın ise sayılı insani yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılayı, Osmanlı Rus Savaşı´ndan Kıbrıs Barış Harekatı´na kadar geçen sürede Türkiye´nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan 100 binlerce askerin yardımına koşmuştur. Türk Kızılayı´nın toplumsal dayanışmanın sağlanmasına ve sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırması gibi önemli görevler üstlenmektedir.
Türk Kızılayı, Balkanlar´dan Orta Asya´ya, Orta Doğu´dan Afrika´ya, Güney Asya´dan Kafkaslar´a kadar dünyanın neresinde bir insan acısı varsa onu dindirmek için çaba göstermektedir. Bugün Suriye´de, Irak´ta, Somali´de, Endonezya´da, Yemen´de, Gazze´de ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılayı ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmaya devam etmektedir.
Bu vesileyle Türk Kızılayı´nın 153. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, değerli kurumumuzun gönüllülerini, çalışanlarına sevgi ve selamlarımı iletiyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Posof sanayi sitesine kavuştu
YEREL HABERLER Posof sanayi sitesine kavuştu
Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi
YEREL HABERLER Ardahanlı arıcıların kuraklık endişesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "Batı ile doğu arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz"
YEREL HABERLER İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: "Batı ile ...