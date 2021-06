Babacan: Yarın seçim varmış gibi hazırız

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kısa sürede yurt genelinde keşkilatlarını oluşturduklarını belirterek, "Biz seçime hazırız, ittifak ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesini hiçbir siyasi parti ile yaptığımız görüşmede geçmedi" dedi.

Ardahan´ın Posof ilçesinde partisinin 1´nci Olağan Kongresine katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan akşam saatlerinde kent merkezinde bir restoranda STK temsilcileri ile bir araya geldi. Daha sonra kaldığı otelde basın toplantısı düzenleyen Babacan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Seçime hazır bir parti olduklarını belirten Babacan şunları söyledi:

"Teşkilatlanma yolunu kullanarak en kısa zamanda seçimlere hazır hale gelen bir partiyiz. Siyasi tarihinde hiçbir parti kuruluşundan sonra böyle bir kısa zamanda seçimlere girme hakkı elde etmemiştir. Ben aynı zamanda AK Parti'nin de kurucusuyum. Ağustos 2001´de kurduk, kasım 2001´de seçime girdik ve partinin mecliste gurubu olduğu için seçime girdik, yoksa teşkilat tamamlanmamıştı. Biz seçime hazırız, yarın hemen bir seçim varmış gibi hazırız. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bizim erken seçimle ilgili bir sorunumuz yok. Şu an hiçbir parti ile ittifakla ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. Biz yeni bir siyasi partiyiz. Diğerlerinden farkımız bu."

Ali babacan öncelikli hedeflerinin partilerini yurt genelinde tanıtmak olduğunu ifade ederek, "Deva Partisi'nin varlığından haberdar olmayan vatandaşlarımız var. Özellikle kırsal alanlara gittikçe ve yaş ilerledikçe farkındalık biraz zayıflıyor. Dolayısıyla bizim önceliğimiz vatandaşımızın partimizin farkında olmasını sağlamak. İttifak konusu hiçbir siyasi partilerle görüşmemizde geçmedi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi de hiçbir siyasi parti ile yaptığımız görüşmede geçmedi. Hem ittifak hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda seçim kararı alındığı noktada bizim netleştireceğimiz konulardır. O güne kadar bu hususta hiçbir şey söylemeyeceğiz. Ama tabi ki her siyasi partinin genel başkanı her parti örgütü tarafından, hem de bu partiyi destekleyen vatandaşlar tarafından bakıldığında doğal bir adaydır." dedi.

Geceyi Ardahan´da geçirecek olan Babacan, sabah karayolu ile Kars´a geçip buradan uçakla Ankara´ya dönecek.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-06-16 01:31:46



