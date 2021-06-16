Köy okulunda görsel sanatlar atölyesi açılışı yapıldı

Ardahan valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, merkeze bağlı Nebioğlu köyü Şehit Burhan Kılıç İlkokulunda kurulan görsel sanatlar atölyesinin açılışını yaptı.
Köy okulunda, Ardahan Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Sanat Merkezi ile Özel Eğitim Meslek Okulunun katkıları görsel sanatlar atölyesi kuruldu. Atölyenin açılışını gerçekleştiren Vali Öner ve eşi Zehra Mine Öner, daha sonra resim sergisini gezdi. Vali Öner, atölyenin kurulmasında emeği geçen okul yetkililerine teşekkür etti.
Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Vali Hüseyin Öner, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve okulda görevli öğretmenlerle de eğitimöğretim faaliyetleri hakkında sohbette bulundular.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.