Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletlerini çaldılar

İstanbul'dan bisikletle Türkiye turuna çıkan İsviçreli iki turistin bisikletleri, Ardahan'ın Çıldır ilçesinde çalındı.

İsviçre vatandaşı olan Eveline Blatter (51) ile Claudio Clemens Giger, yaklaşık 3 ay önce geldikleri İstanbul'dan bisikletle Türkiye turuna çıktı. Ardahan'ın Çıldır ilçesine gelen iki turist, Çıldır Gölü'nü gezdikten sonra göl kıyısındaki tarihi Akçakale köyünde bir tesiste konakladı. Turistlerin tesis önüne bıraktıkları bisikletleri kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Blatter ve Giger’in şikayeti üzerine bölgeye Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucunda bisikletleri çalan 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bisikletler de bulunarak turistlere teslim edildi. Bisikletlerine kavuşan İsviçreli turistler, ekiplere teşekkür ederek turlarına devam etti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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