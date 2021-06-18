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Ardahan Valisi Öner: Devlet vatandaşına zarar vermez

DHA

Ardahan Valisi Öner: Devlet vatandaşına zarar vermez


Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN'da Covid-19 salgını nedeniyle randevu alan ve aşı önceliği bulunan kişilerin aşılanması için Toplum Sağlığı Merkezi bahçesine çadır kuruldu. Çadırı gezen ve yetkililerden bilgi alan Vali Hüseyin Öner sırası gelenleri aşı olmaya davet ederek, "Devlet vatandaşına zarar vermez lütfen herkes aşısını olsun" dedi.
Koronavirüs Covid-19 hastalığı ile mücadele çalışmalarının dört bir koldan devam ettiğini söyleyen Vali Hüseyin Öner, "Aşılama çalışmaları anlamında sağlık çalışanlarımız sürecin başından beri fedakârca, çeşitli risklere tehlikelere göğüs germek ve katlanmak suretiyle elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ardahan ilinde Covid-19 ile mücadele çerçevesinde çok önemli bir noktaya gelmiş durumdayız. Bugüne kadar ilimizde en az bir doz aşı olan vatandaş sayımız 28 bin 530. Bugün itibariyle ilimizdeki 45 uygulama noktasında aşı yapılıyor. Bugün 1500, dün 1470 kişi aşı oldu. Bu çok iyi bir rakam. Nüfusumuz 96 bin. 96 bin nüfuslu bir şehirde il genelinde bir günde 1500 aşı yapmak alkışlanacak bir iş. Ben de başta İl Sağlık Müdürümüz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum, ellerine sağlık, sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Aşı yapılan hedef kitle de genişliyor. Vatandaşlarımızın da icabet etmesi gerekiyor. Yani aşı tanımlaması yapılan hedef kitle genişliyor, değişik meslek gruplarına ve daha genç yaş gruplarına yönelik randevu tanımlaması söz konusu oluyor ama zaman zaman maalesef vatandaşlarımız bir takım dedikodulara, şehir efsanesi olarak adledebileceğimiz sözlere, söylemlere inanıyor ve aşı olmaktan imtina ediyor. Bunlar doğru değil. Dolayısıyla ben de vali olarak bu sözlerin altını çiziyorum. Devlet vatandaşına zarar vermez, vatandaşının güvenliğini, sağlığını, geleceğini düşünür. Çünkü devletin en büyük varlığı vatandaşıdır. Biz vatandaşımızı özen göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu.
İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir ise, "Vatandaşların gelip aşılarını yaptırması gerekir. Özellikle son zamanlarda Biontech aşısı var. Vatandaşımız güvenle gelip sağlığını ve huzurunu bulsun" dedi.
Vali Hüseyin Öner, aşı çadırında incelemelerde bulunduktan sonra sağlık personelleri ve aşı yaptırmaya gelen vatandaşlarla sohbet etti. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-06-18 18:39:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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