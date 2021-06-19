Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

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Ardahan merkeze bağlı Dağcı köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Dağcı köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.

Kararın ardından Jandarma ekiplerince köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

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