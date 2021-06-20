Başkan Demir’den Babalar Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babalarımız, yüreklerinde taşıdıkları sevgi ve şefkati evlatlarından hiçbir zaman esirgememiş ve bu yüzden evlatları tarafından daima örnek alınmışlardır. Ailesinin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden, başta yakın zaman önce aramızdan ayrılan babam Bayram Demir, olmak üzere tüm babalarımızın babalar gününü kutluyorum.”

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