Ayılar ilçe merkezine indi

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Ardahan’ın Göle ilçesinde aç kalan ayılar ilçe merkezine kadar indi.

Göle’de yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar ilçe merkezi dışındaki mahallelere kadar indi. Vatandaşlar tel örgülerin arkasında ayıları görünce bir anda şaşırdı. Ayılar daha sonra kaçarak ormanlık alanda gözden kayboldular.

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