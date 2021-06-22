Milli atletten Alay Komutanına ziyaret

Milli atlet atletizm Dünya Üçüncüsü Gülcan Palavan, Ardahan İl Jandarma Komutanını ziyaret etti.
Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, 2015 dünya Olimpiyatları'nda atletizm dünya üçüncüsü olan Gülcan Palavan'ı makamında kabul etti. Kendisini tebrik eden Aldemir, olimpiyatlara hazırlanan Milli Atlet Palavan'a başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.