Jandarmanın yaralı halde bulduğu Bozkır Kartalı tedavi altına alındı

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Ardahan'ın Göle ilçesinde jandarma ekiplerince yaylada yaralı halde bulunan Bozkır kartalı tedavi altına alındı.

Göle Çayırbaşı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Köprülü beldesi yaylasında devriye görevi yürütürken arazide hareketsiz yatan Bozkır kartalı fark etti. Yaralı kartal muhafaza altına alınarak tedavisi yapılmak üzere Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bozkır Kartalı tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.

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