Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Ardahan'da arazide kaybolan 9 büyükbaş hayvan, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından bulundu.
Merkeze bağlı Güzçimeni köyünde bir köylü, sabah saatlerinde 9 büyükbaş hayvanını araziye otlamaları için başıboş bıraktı.
Akşam olduğunda 9 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu farkeden şahıs jandarmaya haber verdi. Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arama sonucunda 9 büyükbaş hayvanı Alagöz köyü sınırları içerisindeki ormanlık alanda buldu.
Hayvanlarına kavuşan şahıs, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.