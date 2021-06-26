Ardahan'da YKS heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi için öğrenciler sınava girecekleri okullara akın etti.

Ardahan Üniversitesine de çok sayıda öğrenci sınava girmek için geldi. Öğrenciler heyecanlı olduklarını ifade etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) salonda ter dökerken, veliler de okul bahçelerinde çocuklarını beklemeye başladı.

Ardahan’da adaylar, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne girmek için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Adaylar, üzerleri arandıktan sonra salonlara alındı. Üzerlerinde madeni para veya, kağıt, peçete, anahtar gibi eşyalar bulunan adaylar, bunları kendileriyle birlikte gelen yakınlarına veya çevredeki iş yerlerine emanet olarak bıraktıktan sonra kimlikleri ve ÖSYM'nin sitesinden aldıkları sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav salonuna alındı.

Sınava girecek olan abisine destek olmak için geldiğini söyleyen Aykut Yıldız, ''Abim sınava girdi. Bizde onun kadar stresliyiz. İnşallah stres yapmaz ve güzel geçer. Sınav sonuna kadar burada bekleyip ona dua edeceğiz" dedi.

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