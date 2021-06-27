Ardahan Arıcılar Birliği seçimine doğru

Ardahan Arıcılar Birliği genel kurulunun 24 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Mehmet Özdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 Temmuz'da yapılacak olan seçimde birlik başkanlığına aday olduğunu söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan çiçek balını hak ettiği noktaya taşımak için adaylığını açıkladığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Birliğimize üye yaklaşık 790 arıcıya ait 50 bin civarında kovanda bal üretimi yapılıyor. Aynı zamanda ana arı üretimi yapan arıcılarımızda mevcut. Baba mesleğini sürdüren bir arıcı olarak daha verimli olacağıma inandığım için adayım. Eğer başkan olarak seçilmem halinde Ardahan'ın bu en önemli ürünü olan çiçek balımız daha iyi bir noktaya taşımaya çalışacağım. Çünkü mevcut durum biçim için yeterli bir durum değil. Gerek arıcı sayısı gerekse bal verimi son derece düşük. Daha çok arıcılara ulaşacağız danışman sayısını artırarak sahada şeffaf yönetim sergileyeceğiz."

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