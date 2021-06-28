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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu: "Sporda başarının anahtarı altyapıdır"

İHA

Bakan Kasapoğlu: "Sporda başarının anahtarı altyapıdır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk kulüplerinin Avrupa’da son yıllarda başarısız olmalarının tek sebebi üretim ve altyapıya önem verilmeyişidir" dedi.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a gelen Bakan Kasapoğlu, Valilik ziyaretinde sporcular ve protokol tarafından karşılandı. Valilik ziyaretinin ardından Vali Hüseyin Öner, AK Parti İl Başkanı Kaan Koç ve beraberindekilerle esnaf ziyareti gerçekleştiren Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluştu. Kasapoğlu daha sonra tarihi Ardahan Kalesi'nde gençlerle buluşarak sohbet etti. Gençlerden birisinin futbolla ilgili son on yılda süper ligin gerilemesi ve Avrupa kupalarında kulüplerin başarısızlığının sebebi sorusuna, Bakan Kasapoğlu, "Üretmek pek çok sorunun ilacıdır. Üretmemek de pek çok sorunun temelidir. Üretimin olduğu yerde kavga, fitne ve başarısızlık olmaz. Ve üretim pek çok kötülüğü de engeller. Spordaki üretimin temel sembolü altyapıdır. Futbolda, Basketbolda ve Voleybolda da öyledir. Ne kadar adam yetiştirirsen o kadar yukarı çıkarsın" yanıtını verdi.

"Gençler neredeyse biz oradayız"
Ardahan’da yapımı tamamlanan "Genç Ofis"in açılışına katılan Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve bunun gelecek açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve spor yatırımları ülkemizin dört bir yanında. Edirne’den Ardahan’a kadar güçlenmeye devam ediyoruz. Gençler neredeyse biz oradayız. Bizim en büyük politikalarımızdan birisi gençlerimizdir. Gençler, bizim en büyük umudumuzdur. Dünyada en genç nüfusa sahip ülkelerden birisiyiz. Avrupa'da ise en genç nüfusa sahibiz. Bu noktada gençlerimiz için her türlü çabayı, her türlü konuyu seferber etmek, bizim geleceğimiz adına en büyük politikalarımızdan biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geleceğimizin misyonu olan gençlerimiz için bugüne kadar olduğu gibi ortaya koyduğumuz çabayı, bundan sonra da sürdüreceğiz. İnanıyorum ki pandemi biter bitmez okullar açılınca burası önemli bir yaşam alanı olacak" açıklamasını yaptı.
Kasapoğlu ve beraberindekiler açılışın ardından Yanlızçam kayak tesislerinde uçurtma şenliğine katıldı. Kayak tesislerinde merada golf oynayan çocuklarla sohbet eden Kasapoğlu gençlere başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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