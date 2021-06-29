Ardahan merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN merkezli Antalya ve Artvin'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.
Jandarma, İsveç uyruklu bir kişinin 15 Haziran 2021 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesinden Ardahan'a gelerek kaçak yollardan Gürcistan'a geçiş yapacağı ve kendisinden 4 gündür haber alınamadığı yönünde ihbar aldı. Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu şüpheliyi, Çıldır ilçesi Baltalı köyündeki evde buldu. Şüpheli ve evdeki 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla genişletilen operasyonda, Ardahan'ın Çıldır ilçesi ile Antalya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Göçmen kaçakçılığı olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-06-29 13:22:34
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