Ardahan bir anda beyaza büründü, araçlar yolda mahsur kaldı

Ardahan’da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu sonrası araçlar yolda kaldı.
Ardahan’ın Çıldır ilçesi Haziran ayının son günlerinde adeta kışı yeniden yaşadı. Öğle saatlerinde başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken araçlar yollarda kaldı.
Amatör kameralara yansıyan görüntülerde dolunun şiddeti araç içerisinden görüntülendi. Çıldır'ın Beyratun köyü yolunda kalan araçlar uzun süre dolunun bitmesini bekledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.