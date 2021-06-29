Ahırda yangın çıktı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Ardahan Çıldır ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırımtepe Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında Erkan Kırmızıtaş'a ait ahırda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ahırda bulunan hayvanlar dumandan zehirlenerek telef oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hayvan sahibi Erkan Kırmızıtaş tek geçim kaynağının hayvancılık olduğu belirterek yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi. İlçe Jandarma ve Çıldır Belediyesi ekiplerinin konuyla ilgili müdahaleleri için teşekkür eden Kırmızıtaş, "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, hem 10 canlı telef oldu hem de evimin geçim kaynaklarını kaybettim’’ dedi.

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