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Şeytan Kalesi'nde bir ilk Fenerbahçe bayrağı zirvede yer aldı

İHA

Şeytan Kalesi'nde bir ilk Fenerbahçe bayrağı zirvede yer aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Basketbol Takımı malzemecisi Erkan Karaca, Şeytan Kalenin zirvesine tırmanarak Fenerbahçe bayrağını astı.
Uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü'ne hizmet eden Erkan Karaca, 'Sigarayı Bırak Efsane ol' sloganı ile sosyal medya üzerinden kampanya başlatmış bu çalışması bir çok kişi takım ve gruplar tarafından desteklenmiş, kısa sürede geniş kitlelere ulaşmıştı. Çıldır İlçe merkezine iki kilometre uzaklıkta bulunan Urartular döneminde inşaa edildiği düşünülen Şeytan kalesine iple tırmanarak kalede asılı bulunan Türk Bayrağı'nın altına Fenerbahçe bayrağını astı. Zirveye çıkarken zorlanan Karaca, "Uzun yıllardır Şanlı Fenerbahçemize hizmet ediyorum. Memleketime geldiğimde Şeytan Kalesi'nde ki şanlı bayrağımızın yanında Fenerbahçemizin bayrağının dalgalandırmak için bir tırmanış gerçekleştirdik. Biraz zorlu bir tırmanış olsa da Fenerbahçe için değer. Buradan yeniden başkanımız seçilen Ali Koç'u da tebrik ediyorum. Ülkemizin en uzak köşesinden selamlarımı gönderiyorum" dedi.
Şeytan Kalesi'nde ilk defa Türk Bayrağı'nın altında bir spor kulübünün bayrağı dalgalanmaya başladı.

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