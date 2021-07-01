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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan 112 Acil Çağrı Merkezinde ilk çağrıyı vali cevapladı

İHA

Ardahan 112 Acil Çağrı Merkezinde ilk çağrıyı vali cevapladı

Ardahan’da yapımı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi, gerekli teknik altyapının ve personel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından hizmet vermeye başladı. Merkezde ilk çağrıyı Vali Hüseyin Öner cevapladı.
İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "112 Acil Çağrı Merkezi", Ardahan Merkez Karagöl Mahallesi çevre yolu üzerindeki yeni binasında hizmet vermeye başladı.
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit ile birlikte 112 Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Hüseyin Öner, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ilk çağrıya cevap vererek ilgili birime yönlendirdi. Vali Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada, 112 merkezinin son teknolojik sistemle donatıldığını belirterek şunları söyledi:
“112 Acil Çağrı Merkezleri projesi, Devletimizin ve İçişleri Bakanlığımızın vizyon projelerinden birisi. İlimizde de fiziki imkanlarıyla, ulaşım koşullarıyla şehrimize yakışan, görevli arkadaşlarımızın özveriyle ve rahat çalışabilecekleri modern bir hizmet binasını hizmete alıyoruz. Devletimizin acil durumlara ilişkin halleri, bir bütünlük ve koordinasyon halinde burada hizmet verecek. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için hizmet verecek olan 112 Çağrı Merkezimizde bugün bizde ilk çağrıyı aldık. Çağrının alınması, olaya müdahale edilmesi ve konuyla ilgili tüm süreçlerin kayıt altına alınması, takip edilmesi ve müdahalenin tüm Türkiye'de belli standartlarda yapılıyor olması oldukça önemli. Bundan sonra ki süreçte, Sıhhi imdat, Emniyet, Jandarma, İtfaiye ve Ormanla ilgili tüm çağrılar buradan yönlendirilecek. İlimiz için hayırlı uğurlu olsun."
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan da 112 Acil Çağrı Merkezi'nin haziran sonu itibariyle 81 ilde faaliyete girdiğini, acil çağrılarla ilgili 4 yabancı dilde çağrı alınma imkanı sunduğunu ifade etti.
İlk çağrı alma programına; Vali Hüseyin Öner, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü, Mustafa Gürbüz, Alper Taş, Başsavcı Vekili Hakdiler Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Zorba, İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, İl AFAD Müdürü Mehmet Nuri Değişman, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü İbrahim Güllüdağ, 112 Müdürü Vekili Emirhan Gültekin ve diğer yetkililer katıldı.

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