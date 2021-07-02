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Vali Hüseyin Öner, arıcılık kursunu tamamlayan kadınlara belge dağıttı Hibe verilecek arılı kovanlar için kura çekimi yapıldı

İHA

Vali Hüseyin Öner, arıcılık kursunu tamamlayan kadınlara belge dağıttı Hibe verilecek arılı kovanlar için kura çekimi yapıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, “Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balı ve Kafkas Arısı Benim Umudum” projesi kapsamında arı yetiştiriciliği kursunu tamamlayan kadın arıcılara sertifikalarının dağıtılması ve hibe olarak verilecek arılı kovanların kura çekimi için düzenlenen programa katıldı.
Ardahan Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kafkas Arı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü ile Ziraat Odası işbirliğinde hazırlanan “Coğrafi İşaretli Ardahan Çiçek Balı ve Kafkas Arısı Benim Umudum” projesi kapsamında 54 genç kadına 27’şerlik gruplar halinde Ardahan Öğretmen Evinde 72 saat süren temel arıcılık eğitimi verildi.
Uygulamalı eğitimi başarıyla tamamlayan 54 kadına Vali Hüseyin Öner ve protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi. Ayrıca proje kapsamında 54 kadın içerisinden kura yöntemiyle belirlenen 15 kadına 10’ar adet arılı kovan hibe edildi.
Kadın arıcılara sertifikalarını veren Vali Hüseyin Öner, daha sonra katılımcıların huzurunda kura çekimi yaptı. Vali Öner’in kura çekimiyle 15 kadın arıya kavuştu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, eğitimlere katılan kadınların tamamına arılı kovan verilmesi için de Bakanlığa ayrıca proje sundu. Projenin onaylanmasıyla birlikte kadınların hepsine 10’ar adet arılı kovan verilmesi planlanıyor.
Programda konuşan Vali Hüseyin Öner, “Hayata geçirilen projeyle, 54 kadın kursiyerimizin kurslarını başarıyla tamamlaması vesilesiyle bir araya geldik. Bu etkinlik iki açıdan oldukça önemli; birincisi, kadın istihdamına katkısıdır ki kadınlar ne kadar toplumsal hayatın içerisinde, üretim hayatının içerisinde olursa ülkemiz de o oranda gelişir ve kalkınır. Bir diğer önem ise Ardahan’ın tarım ve hayvancılık şehri olmasından kaynaklı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kazcılık ve Kafkas arısı yetiştiriciliği anlamında mevcut potansiyelin ileri taşınmasına katkı sağlayacak olmasıdır” dedi.
Coğrafi işaret patentli Ardahan balının Ardahan’ın tanıtım yüzü olduğuna da vurgu yapan Vali Öner, “Bizim, Ardahan balının kalitesini geliştirerek yaşatmamız, tescilini korumamız gerekiyor. Dürüst olacağız, kaliteli üretim yapacağız ve şehrimizin adını ileriye taşıyacağız. Bu aynı zamanda bize ekonomik anlamda geri dönüşüm sağlayacaktır. Bugün kurslarını başarıyla tamamlayan hanımefendilerin buna katkı sağlayacağına ve kaliteli üretim yapacağına inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emek ve katkı sağlayan kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programa Vali Hüseyin Öner’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, KAGEM Müdürü Sinan Aydın, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve kadın kursiyerler katıldı.

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