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Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi

İHA

Ardahan'da çeşitli suçlardan aranan 23 zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi

Ardahan'da Mayıs ve Haziran aylarında yapılan operasyonlarda yakalanan 23 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ardahan İl Jandarma komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timleri) ekipleri, son iki ayda çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ardahan Nüfusuna kayıtlı olup, hırsızlık, yaralama, tehdit, Çocuğun cinsel istismarı, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma ve sağlama, kasten öldürme ve rüşvet suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde haklarında arama kaydı bulunan ve Ardahan, Denizli, İstanbul, Kocaeli, Kars, Eskişehir, Hatay, Ankara, Erzurum, Kayseri ve Manisa illerinde ikamet ettikleri tespit edilen 23 şüpheli düzenlenen operasyonlar neticesinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 23 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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