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Vali Hüseyin Öner, Göle ilçesinde Atölye ve Laboratuvar açılışı programlarına katıldı

İHA

Vali Hüseyin Öner, Göle ilçesinde Atölye ve Laboratuvar açılışı programlarına katıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mobilya ve İç Mekân Tasarım Atölyesi ile Göle 30 Eylül Ortaokulunda Fen Bölümü Laboratuvarının açılış programına katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Serhat Kalkınma Ajansı’nın eş finansman desteğiyle projelendirilen ve donanımları tamamlanan Kazım Karabekir Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Mobilya ve İç Mekân Tasarım Atölyesinin açılışı Vali Hüseyin Öner, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Göle Kaymakamı Haluk Koç, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut’un katılımı ile yapıldı.
Açılışta konuşan Vali Hüseyin Öner, devletimizin ve hükümetimizin eğitimöğretim alanında özellikle son yıllarda önemli çalışma ve projeleri hayata geçirdiğini belirterek, “Eğitimöğretim bizim olmazsa olmazımız. Bu yüzden eğitime ayrılan kaynak her geçen yıl daha fazla artmakta ve bugün açılışlını yaptığımız atölye gibi önemli alanların oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. Açılışını yaptığımız atölyemiz, eğitimöğretimle birlikte gençlerimize meslek edindirme anlamında da oldukça önemlidir. Bu projenin hayata geçmesinde emek veren Milli Eğitim Bakanlığımıza, Serhat Kalkınma Ajansına, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve katkı sunan kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay da son yıllarda yapılan yatırımlarla birlikte eğitim ve öğretimin her anlamda geliştiğini ve Ardahan ili olarak eğitimöğretim alanında fiziki şartların çok iyi konuma ulaştığını belirterek atölyenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Burada ki açılışın ardından Göle 30 Eylül Ortaokulunda AysinRafet Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından oluşturulan Fen Bölümü Laboratuvarının açılışı yapıldı. Açılışın ardından laboratuvarı gezen Vali Öner, eğitimöğretimde devlet imkânlarının yanında zaman zaman sivil toplum örgütleri ve hayırsever vatandaşların destekleriyle de önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek, laboratuvarın oluşturulmasını sağlayan Vakıf yetkililerine teşekkür etti ve hayırlı olması dileğinde bulundu.

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