Asırlık nine vefat etti

Ardahan’ın Posof ilçesi Demirdöven köyünden Gülizar Cesur, 102 yaşında vefat etti.
Oğlu Şemsettin Cesur İzmir'de çalıştığı ve orada kaldığı için Gülizar nine de 1979 yılında köyünden ayrılarak oğlunun yanına giderek İzmir Bayraklı'da oğluyla beraber kalmaya başlamıştı.
Gülizar ninenin vefatı ilçede üzüntüyle karşılandı.
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