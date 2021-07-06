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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'ın Enleri 2021 ödül töreni

İHA

Ardahan'ın Enleri 2021 ödül töreni

Ardahan'da ilk kez düzenlenen "Ardahan'ın Enleri 2021" Ödül Töreninde Ardahan'a değer katan isimler ödüllendirildi.
Ardahan Medya Gazetesi ile Batıyakası Medya tarafından organize edilen ödül törenine siyasilerin yanı sıra STK temsilcileri ve iş adamları katıldı. Dursun Akçam Kültür Merkezinde düzenlenen törende, Kente Önem Katanlar bu yıl farklı kategorilerde ödüllendirdi.
Ödül törenine katılan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yapacak çok işimiz var. Devlet bizi il yapmış, bütün kurumlarını tesis etmiş, çok şükürler olsun birlik ve beraberliğimiz tamdır. Demokrasi farklı siyasi akımların, frekansların halka hizmet için yarıştığı bir yönetim şeklidir. Ardahan'da siyasiler sadece halka hizmet için yarış içindeler. Sen ben yok, biz varız hep birlikte Ardahan'ız. Ardahan Türkiye'nin 81'inci onurlu vilayetidir. Hak ettiği yere sizlerle birlikte geleceğiz. Bu güzel akşamı düzenleyen Ardahan Medya Gazetesine ve Batıyakası Medyaya teşekkür ediyor, ödül alacak hemşerilerimi kutluyorum” dedi.
Ardahan Medya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Bilgin, Ardahan'a hizmet edenleri onure etmek, yeni istihdam için yola çıkanları cesaretlendirmek ve pandemi sebebiyle iyiden iyiye sönükleşen kent dinamiklerini tekrardan hayata geçirmek amacıyla böyle bir gece tertiplediklerini söyledi.
Bilgin, “İlkini gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale getirmek istediğimiz bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Organizasyonumuz ülke genelinde yaşayan Ardahanlılar arasında büyük bir heyecan yaşatırken aynı heyecanı bizlerde organizasyon sürecinde yaşadık. Birçok zorluklar ve sıkıntı çektik ama bugün burada sizlerin karşısındayız. Ardahan Medya Gazetesi ve Batıyakası Medyası ile ortaklaşa hazırladığımız Ardahan´ın Enleri 2021 ödül gecesine katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ödüle layık görülen isimlere ve organizasyona katkı sunan sponsorlara ödülleri takdim edildi.

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