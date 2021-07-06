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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Toplum Sağlığı Merkezinden köylerde aşı uygulaması

İHA

Çıldır Toplum Sağlığı Merkezinden köylerde aşı uygulaması

Çıldır Toplum sağlığı merkezi ekipleri tarafından, "yerinde aşılama uygulaması" kapsamında mahalle ve köylerde Covid19 aşılaması başlatıldı. İlçe halkı tarafından yoğun ilgi gören uygulama ile aşılanma oranının yüksek seviyelere ulaştırılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Covid19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.
Covid19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama süreci, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu´nun tavsiyeleri doğrultusunda oluşturulan takvime uygun olarak çalışmalar hastanede, köylerde, ve vatandaşların evlerinde sürdürülüyor.
“Ülkenin en kısa sürede normal seyrine dönmesi adına herkesi aşı olmaya davet ediyorum” diyerek aşılanmanın önemine dikkat çeken Çıldır ilçe Kaymakamı Alper Taş, Sağlık ekiplerimizin köy ve mahallelerimize de giderek yerinde aşı uygulaması yaptığını, ayrıca tüm sağlık kuruluşlarında aşı uygulamasına devam edildiğini, randevusuz gelenlerin de aşılandığını sözlerine ekledi.

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