JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu

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Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı.

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti yoğun ilgi görüyor. Atatürk siluetini görmek için Türkiye´nin dört bir yanından vatandaşlar, bölgeye akın ediyor. Ardahan JAK timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetini selamladı, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla birlikte Türk bayrağı açtı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-07-07 09:13:56



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