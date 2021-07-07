Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan sunumun ardından, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2021 yılı içinde alınan kararlar ile bu kararlar kapsamında yapılan çalışmalar, il eylem planlarının faaliyetleri kapsamında ilgili kurum kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetler, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve mevcut komisyon toplantısı kapsamında alınan kararlarla ilgili gündem maddeleri değerlendirildi.

Vali Hüseyin Öner toplantıda yaptığı konuşmada, insana verilen değerin önemli olduğunu, özellikle annemiz, kardeşimiz, eşimiz, yakınımız olan kadının hakkının, hukukunun gereği gibi korunmasının tek amaçları olduğunu söyledi.

Kadına şiddetle mücadelede önemli bir uygulama olan KADES’in daha yaygın hale getirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Vali Öner, ülkemiz genelinde uygulamanın kullanım oranının 2,5 milyona ulaştığını, yılsonu hedefinin ise 5 milyon olduğunu belirterek, bu noktada ilimizde de hem kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personelin, hem de ilimiz genelinde ki kadınların uygulama hakkında gerekli bilgiyi edinmelerinin sağlanması yönünde aktif çalışmaların yapılmasını istedi

Vali Öner ayrıca, Kadına Şiddet konusuyla ilgili olarak üzerine sorumluluk düşen her birimin yürüttüğü çalışmaların yakından takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve ilgili kurum amirleri ile personelleri katıldı.

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