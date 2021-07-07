Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İHA

Ardahan'da kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından yapılan sunumun ardından, kadına yönelik şiddetle mücadelede 2021 yılı içinde alınan kararlar ile bu kararlar kapsamında yapılan çalışmalar, il eylem planlarının faaliyetleri kapsamında ilgili kurum kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetler, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve mevcut komisyon toplantısı kapsamında alınan kararlarla ilgili gündem maddeleri değerlendirildi.
Vali Hüseyin Öner toplantıda yaptığı konuşmada, insana verilen değerin önemli olduğunu, özellikle annemiz, kardeşimiz, eşimiz, yakınımız olan kadının hakkının, hukukunun gereği gibi korunmasının tek amaçları olduğunu söyledi.
Kadına şiddetle mücadelede önemli bir uygulama olan KADES’in daha yaygın hale getirilmesi gerektiğine de dikkat çeken Vali Öner, ülkemiz genelinde uygulamanın kullanım oranının 2,5 milyona ulaştığını, yılsonu hedefinin ise 5 milyon olduğunu belirterek, bu noktada ilimizde de hem kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın personelin, hem de ilimiz genelinde ki kadınların uygulama hakkında gerekli bilgiyi edinmelerinin sağlanması yönünde aktif çalışmaların yapılmasını istedi
Vali Öner ayrıca, Kadına Şiddet konusuyla ilgili olarak üzerine sorumluluk düşen her birimin yürüttüğü çalışmaların yakından takipçisi olacağını sözlerine ekledi.
Toplantıya Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve ilgili kurum amirleri ile personelleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu
YEREL HABERLER JAK timleri, Ata'nın siluetine selam durdu
Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu ...
Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarla serinlemek isteyenlerin adresi oldu
YEREL HABERLER Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü, kavurucu ...
Çıldır'da kurbanlıklar görücüye çıktı
YEREL HABERLER Çıldır'da kurbanlıklar görücüye çıktı
Çıldır Toplum Sağlığı Merkezinden köylerde aşı uygulaması
YEREL HABERLER Çıldır Toplum Sağlığı Merkezinden köylerde aşı ...
Ardahan'ın Enleri 2021 ödül töreni
YEREL HABERLER Ardahan'ın Enleri 2021 ödül töreni
Asırlık nine vefat etti
YEREL HABERLER Asırlık nine vefat etti
Ulgar geçidinde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
YEREL HABERLER Ulgar geçidinde yoğun sis: Görüş mesafesi 5 metreye ...