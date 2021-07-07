Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi aşılamaya hız kazandırdı

Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi Covid19'la mücadele kapsamında aşılamaya hız kazandırarak Çıldır Hükumet konağı önüne çadır kurarak vatandaşları aşılamaya başladı.

Korona virus salgının giderek artması ile birlikte ilçede bir çok köyde karantina uygulanarak vakalarla mücadele edilmişti. Çıldır Aile sağlığı merkezinde ve köylerde aşılama çalışmalarının yapılmasının ardından Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi aşılamanın hız kazanması için çadır kurdu.

Aşılamanın hız kazanmasında ve aşılama esnasında vatandaşları karşılayan Çıldır Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Mustafa Avan " Yaz ayı ile birlikte farklı illerde yaşayan bir çok Çıldırlı hemşerimiz ilçeye geldi bu gelişlerle birlikte vaka sayılarında artışlar meydana geldi. Salgınla mücadele kapsamında bir çok önlem aldık, bazı köylerimizde karantina uyguladık diğer köylerimizi ziyaret ederek aşılama çalışması başlattık. Aşılamanın hız kazanması ile için Atıf Ababey caddesinde çadır kurarak vatandaşlarımızı aşılıyoruz. Salgının bir an önce yok olması ve vatandaşlarımızın bağışıklık kazanması için aşı olmaya davet ediyoruz. Aşılamayı ne kadar çabuk bitirirsek salgından da o kadar çabuk kurtulmuş olacağız" dedi.

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