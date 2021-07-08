Kayalık bölgede dana kurtarma seferberliği

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN´ın Göle ilçesi Filizli köyü merasında, bir tarafı uçurum olan kayaya çıkan dana, Jandarma ve AFAD ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.
Murat Akyıldırım´a ait olan dana, uçurum kenarındaki sarp kayalıklara tırmandı. Hayvanı çıktığı kayadan indiremeyen Akyıldırım, cep telefonuyla aradığı 112´den yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçuruma yuvarlanma tehlikesi bulunan danayı kurtarmak için seferber oldu. Kayalara bağlanan iplerle danaya ulaşan ekipler, 3 saat süren çalışmanın ardından hayvanı kayalık bölgeden kurtarıp sahibine teslim etti.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2021-07-08 11:54:33
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