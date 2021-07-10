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Sahara Geçidi'ne tünel yapılması için atı ile yürüyor

DHA

Sahara Geçidi'ne tünel yapılması için atı ile yürüyor


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHANArtvin karayolu üzerindeki Sahara Geçidi'ne planlanan tünelin yapımına henüz başlanmamasına tepki gösteren Levent Pehlivan, atı ile yürümeye başladı.
Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan yol güzergahındaki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidine tünel planlanmasına rağmen inşaatın başlamamasına tepki gösteren Sevdamız Ardahan Derneği Başkanı Levent Pehlivan, yaklaşık 50 kilometrelik yolu atı ile yürüme kararı aldı. Ardahan'da Kura köprüsü üzerinde yürüyüşe başlamadan açıklama yapan Pehlivan, "Ben Ardahanlıyım ve Ardahan için mücadele veriyorum. İlimizin büyümesi ve gelişmesi için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sahara ve Ilgar tüneli şehrimizin geleceğidir. Karadeniz´e açılan kapıdır Sahara tüneli. Aynı zamanda uluslararası bir yoldur. Kışın iklim şartlarından dolayı yollarımız kapanıyor. 21'inci yüzyılda böyle olması doğru değil. Erzurum'dan Karadeniz'e 40 tane tünel yapılıyor. Devletimiz çok büyüktür. Devletimiz var olsun. Ardahan'ımızı da Sahara ve Ilgar tünelini istiyoruz. Bunun için sesimizi duyurmak için, dikkatleri çekmek için atla birlikte yürüyerek Şavşat ilçesine kadar gideceğim. Sahara tünelinin bir an önce açılmasını arzu ediyoruz" dedi.
Pehlivan, açıklaması sonrası davul-zurna eşliğinde atıyla yürümeye başladı. Pehlivan, geceyi Sahara geçidinde geçirdikten sonra sabah saatlerinde yeniden yola koyulacak.
13 KİLOMETRELİK TÜNEL PLANLANIYOR
Ardahan-Şavşat karayolunun 23'üncü kilometresindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara geçidine geçen yıllarda tünel yapım kararı alındı. Çalışmaların devam ettiği projeye göre Sahara Geçidi'ne 13 kilometre uzunluğunda bir tünel yapılması planlanıyor. Tünelinin hizmete girmesiyle Kafkasya ve Orta Asya'nın Karadeniz ile irtibatını kolaylaşacak.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-07-10 15:12:05

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