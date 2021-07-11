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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir; "Ardahan’da asfaltlanmamış yol kalmayacak"

İHA

Başkan Demir; "Ardahan’da asfaltlanmamış yol kalmayacak"

Ardahan Belediyesi, şehrin dört bir yanında yol asfaltlama ve kaldırım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kaptanpaşa mahallesinde süren çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Demir, "Asfaltlanmamış yol, yapılmamış kaldırım kalmayacak" dedi. Ardahan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kongre Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Yolu bağlantısını yapan sokak üzerindeki yol üzerinde sıcak asfalt serimi ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Demir şunları kaydetti; "Düzenli bir program dâhilinde, yol ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz. Çalışmalarımızı kent merkezindeki mahallelerimizin yanı sıra şehir kenarında bulunan mahallelerimizde de sürdürüyoruz. Karagöl ve Kaptanpaşa Mahallelerimizde bulunan ve iki önemli yolun bağlantısını sağlayan Kongre caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak caddesi üzerindeki bu iki yolu sıcak asfaltla kapladık. Ayrıca yol kenarında kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Burada ikamet eden vatandaşlarımızı, yoğun bir şekilde kullanılan bu yolun tozundan kurtardık." dedi.
Başkan Demir, Mevsim şartları elverişli olduğu süre boyunca bu çalışmaların devam edeceğini söyleyerek, ’’Ardahan’da tek seferde kilometrelerce uzunlukta asfaltlama çalışması yaptık. Ana arterler ve cadde ve sokaklar tek seferde asfaltlandı. Halkımız daha iyisine layık. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmayacaklar. Bizde yorulmayacağız ve daha güzellerini yapacağız. Çünkü Ardahan her şeyin en güzelini hakkediyor. Son olarak şunu diyoruz sen ben yok biz varız, hep birlikte Ardahan’ız.’’ Şeklinde konuştu.
Son yılların en büyük yatırımı olarak adlandırılan yol yapım çalışması halk arasında büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Vatandaşlar, belediyenin çalışmalarından ve hizmetlerinden memnun.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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