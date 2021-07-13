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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Gölü Güney sahillerini aratmıyor

İHA

Çıldır Gölü Güney sahillerini aratmıyor

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda ise Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan güzelliğiyle tatilciler ile bölge halkının akınına uğruyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan’daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, 123 kilometrekarelik alanı ile Van Gölü’nden sonra Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü.
Termometrelerin 32'yi gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan gençler soluğu Çıldır Gölü'nde aldı. Özellikle öğle saatlerinde, gençler havanın iyice ısınmasıyla birlikte Çıldır Gölü'nün buz gibi sularına atladı. Serinlemek için suya giren gençler, soğuk suyun keyfini çıkarttı.
Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için soluğu Çıldır Gölü´nde aldıklarını söyleyen Birkan Topkaya, "Kışın yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nü turizm amaçlı kullanıyoruz. Yaz aylarında ada Çıldır gölünde serinliyoruz. Batıda insanlar denizde yüzerken, biz de Çıldır Gölünde yüzüyoruz" dedi.
Baran Burukçu ise sıcaklardan dolayı bunaldıklarını söyleyerek, ’’Şu anda Çıldır Gölü’nün tadını çıkartıyoruz" dedi.

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