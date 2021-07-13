Ardahan-Erzurum Karayolu sel yüzünden kapandı

ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları karayolunu ulaşıma kapattı. Erzurum-Ardahan Karayolu'nda yağış sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı.
Göle ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında başlayan sağanak yağış yaklaşık 1 saat devam ederken, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası oluşan se suları, Ardahan´ın Göle ilçesi ile Erzurum´un Şenkaya ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu ulaşıma kapandı. Şenkaya ve Göle tarafında 100´den fazla araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri sel sebebiyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan ARDAHAN, (DHA)
2021-07-13 19:55:07
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