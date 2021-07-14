Posof’ta yaz dönemi Kuran kursları başladı

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Ardahan’ın Posof İlçesi’nde Yaz dönemi Kuran kursu başladı.

Yaş sıralamasına göre 46 yaş arası öğrenciler ile orta ve lise çağında olan öğrenciler ayrı sınıflarda eğitime başladılar.

Posof ilçe merkezindeki öğrenciler lise binasındaki sınıflarda eğitim görürken köylerde kiler ise kurallara uygun olarak camilerde Kuran eğitimi veriliyor.

Posof Müftülüğü kayıtlarına göre kurslara 46 farklı yerleşim yerinde 135 öğrenci katılıyor.

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