Selde kapanan Ardahan-Erzurum kara yolu, 6 saat sonra açıldı



ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN Göle'de dün etkili olan sağanağın yol açtığı selin kapattığı Ardahan-Erzurum kara yolu 6 saat sonra ulaşıma açıldı.

Göle ilçesinde dün saat 14.30 sıralarında başlayan sağanak sonrası sel oluştu. Sel suları sebebiyle Ardahan'ın Göle ilçesi ile Erzurum'un Şenkaya ilçesini birbirine bağlayan kara yolu saat 16.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Şenkaya ve Göle tarafında 100'den fazla araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri sel sebebiyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması başlattı. Karayollarına ait iş makinelerinin yoğun çalışması sonucu kara yolu saat 22.00 sıralarında temizlenerek ulaşıma açıldı.

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Doğu'da sağanak uyarısı yaptı. Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır'a yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirten Meteoroloji bölge müdürlüğü yetkilileri, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.



DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez DHA

2021-07-14 12:38:53



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