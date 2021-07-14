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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuran öğretmek için her Gün 20 kilometre yol gidiyor

İHA

Kuran öğretmek için her Gün 20 kilometre yol gidiyor

Çıldır İlçe Müftülüğüne bağlı Damlıca Köyü Camii´nde görev yapan İmam Hatip Gürel Uğraş, Yaz Kur´an Kursu´na kayıt yaptıran ancak ailesiyle birlikte yaylaya çıkmak zorunda kalan öğrencileri için her gün traktörle 20 km yol gidiyor. Çıldır´da yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar geçimlerini sağladıkları hayvanlarıyla birlikte yaylalara göç ediyor. Damlıca Köyü´nde aileleri ile birlikte yaylalara çıkmak zorunda kalan çocuklar, kayıt yaptırdıkları Yaz Kur´an Kursu´na devam edemiyor.
Damlıca Köyü Camii İmam Hatibi Gürel Uğraş, Yaz Kur´an Kursu´na kayıt yaptıran ancak ailesiyle birlikte yaylaya çıkmak zorunda kalan öğrencileri için her gün 20 km yol gidiyor. Her gün traktörle 20 km yol giden İmam Hatip Uğraş, yaylada kalan çocuklara Kur´an eğitimi veriyor.
Açıklamada bulunan İmam Hatip Uğraş, "Öğrencilerim ailelerine yardım etmek için yaylaya gittiler. Köyde kalan öğrencilerimle öğleye kadar ders yapıyorum, öğleden sonra yaklaşık 20 km uzaklıkta olan Damlıca Köyü Yaylası´na traktörle gidip, oradaki öğrencilerime Kur´anı Kerim eğitimi veriyorum." dedi.
Yaylada telefon ve internet çekmediğinden çevrimiçi ders yapma imkânı olmadığını belirten Uğraş, "Bize gelemeyene gitmek düşer düsturuyla yola çıktık. Öğrencilerim ve aileleri bu durumdan çok memnunlar." ifadelerini kullandı.

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